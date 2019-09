Exclusief voor abonnees Belgische wijnen krijgen gouden medaille 19 september 2019

De Vereniging Vlaamse Sommeliers heeft in hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge 180 nieuwe Belgische wijnen van 46 domeinen blind geproefd en aan 18 flessen een gouden medaille toegekend. De bekroning bestaat al 15 jaar. De deelnemende wijnbouwers waren vorig jaar goed voor 1,6 miljoen liter of 82,5% van de totale productie in ons land. "Het aanbod aan Belgische wijnen neemt steeds toe en onze vereniging juicht dat toe", aldus jurylid José Lemahieu.

