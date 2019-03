Exclusief voor abonnees Belgische weelde in E3 Binckbank Classic? 29 maart 2019

00u00 0

Tien dagen per jaar is Vlaanderen het epicentrum van het wielrennen. Het is nu of nooit. Van de E3 Harelbeke, over Gent-Wevelgem en Dwars door Vlaanderen tot de Ronde van Vlaanderen. Voor heel veel renners, Belgen en buitenlanders is dit de periode van de waarheid. Vandaag is kans één. De man die er als topfavoriet aan begint, is een Belg die nog nooit een klassieker heeft gewonnen: Oliver Naesen. Straf. Top in Parijs-Nice en Milaan-Sanremo, dus uitblinken in Harelbeke is het enige logische vervolg. Dat is een aangename druk, vindt Naesen. Voor zijn maat Van Avermaet ligt het anders. Hij liet zich in de luren leggen in aanloop naar de Poggio, vandaag moét hij bewijzen dat er niet méér aan de hand is. Komt goed, zegt Greg. Zouden we van Belgische weelde mogen spreken? Want ook Philippe Gilbert, Yves Lampaert, Tiesj Benoot en Wout van Aert dromen luidop. Rond Sep Vanmarcke en Jasper Stuyven is het stil, maar ook dat is koers: opstaan uit de dood. Dit heet niet zomaar de Heilige Week. (BA)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen