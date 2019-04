Exclusief voor abonnees Belgische webshops verkopen 20% meer 03 april 2019

De Belgische webshops hebben vorig jaar een vijfde méér verkocht dan het jaar ervoor, goed voor in totaal ruim 7 miljard euro. Dat blijkt uit de E-commerce Barometer van SafeShops.be, een vereniging van Belgische webshops. Met meer dan 70 miljoen transacties, bijna 10 miljoen meer dan in 2017, zetten ze een voorzichtige inhaalbeweging in op giganten als Bol.com en Zalando. "Onze webshops zijn professioneler geworden, met een ruimer aanbod en dezelfde beleving als de buitenlandse aanbieders."

