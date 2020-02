Exclusief voor abonnees Belgische wandelaars gered uit 'tralies van rotsen' 20 februari 2020

Er waren 25 brandweermannen, een helikopter en zeven lange uren voor nodig, maar twee jonge landgenoten zijn uiteindelijk toch gered vanop een bergflank in het zuiden van Frankrijk. Ze waren dinsdagavond in de problemen gekomen tijdens een trektocht door het bergmassief van Aigoual, nabij Montpellier. De twee kwamen vast te zitten tussen 'tralies van rotsen' en konden geen kant meer uit. Een eerste poging om ze per helikopter op te halen, mislukte door de hevige wind. Uiteindelijk kon een tweede poging hen uit hun benarde situatie bevrijden. De twee jonge Belgische toeristen raakten niet gewond en werden teruggebracht naar hun vakantieverblijf. (IBO)

