Belgische vrouwen worden mama op hun 28ste 30 maart 2018

Vrouwen in Europa krijgen gemiddeld op hun 29ste hun eerste kind. In België zitten we net onder dat gemiddelde: hier worden vrouwen gemiddeld op 28 jaar mama. Dat blijkt uit gegevens van Eurostat uit 2016. In Bulgarije worden vrouwen het vroegst mama: al op hun 26ste. In Italië, Spanje, Ierland en Griekenland krijgen vrouwen gemiddeld pas vier jaar later, op hun 30ste, hun eerste kind.

