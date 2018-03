Belgische vrouwen uitgeschakeld in ploegenachtervolging WK Baanwielrennen 01 maart 2018

Onze Belgische vrouwen zijn er op het WK baanwielrennen in Apeldoorn niet in geslaagd om de eerste ronde in de ploegenachtervolging te bereiken. In de kwalificaties snelden Lotte Kopecky, Saartje Vandenbroucke, Annelies Dom en Gilke Croket met 4:33.076 naar de twaalfde tijd. Onvoldoende. Enkel de eerste acht stoten door. Kopecky viel twee weken geleden nog zwaar op haar elleboog tijdens een trainingskoers in Rumst, maar raakte alsnog tijdig fit voor het WK. Zaterdag verdedigt ze met Jolien D'hoore de wereldtitel in de ploegkoers. (XC)