Belgische vrouwen grijpen in ploegenachtervolging naast olympisch ticket 27 februari 2020

De Belgische vrouwenachtervolgingsploeg is er op de wereldkampioenschappen baanwielrennen in Berlijn niet in geslaagd om zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen van Tokio. De Belgen konden zich tijdens de kwalificaties niet plaatsen voor de eerste ronde en klokten een tragere tijd dan rechtstreeks concurrent Frankrijk. Het verschil bedroeg slechts 283 duizendsten van een seconde. Al voor het tweekilometerpunt verloren de Belgen in de kwalificaties één van hun vier pionnen: Gilke Croket. Zij was ingevallen voor Annelies Dom, de vaste kracht die na een blessure conditioneel niet helemaal klaar bleek te zijn voor dit WK. Jolien D'hoore, Lotte Kopecky en Shari Bossuyt moesten daardoor met drie verder en ondanks een prima start leverde dat na vier kilometer een mindere tijd van 4:21.700 op, waarmee de Belgen ruim een seconde boven hun eigen Belgisch record bleven. De achtervolgingsploeg had gehoopt om in Berlijn dat record te breken.

