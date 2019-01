Belgische vrouw twee maanden als seksslaaf gebruikt door ontvoerders 18 januari 2019

Een Belgische vrouw van 32 is in Italië twee maanden lang verkracht en gedwongen tot prostitutie. Zes Tunesiërs tussen 23 en 50 jaar zitten daarvoor in de cel. De feiten dateren al van begin 2017, maar kwamen nu pas aan het licht. Uit een reconstructie blijkt dat de vrouw haar latere aanranders zelf benaderde op 10 januari 2017, in de Italiaanse badplaats Sanremo. Ze wilde drugs van hen kopen. Maar de mannen namen haar mee naar het huis van één van hen en bonden haar met touwen vast aan het bed. Eén voor één verkrachtten ze haar en om er zeker van te zijn dat ze niet zou ontsnappen, hielden ze haar gevangen. Ook door haar bewakers werd ze gebruikt als seksslaaf. Dat brachten de daders op het idee dat hun gevangene ook een bron van inkomsten kon zijn. Twee maanden lang lieten ze andere mannen haar tegen betaling misbruiken. Pas dan kon de vrouw ontkomen. Volgende week zal ze tijdens een speciale hoorzitting in Italië getuigen over de gruwel. (IBO)

