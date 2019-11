Exclusief voor abonnees Belgische vijftiger vermoord bij overval in Zuid-Afrika 02 november 2019

Een Belgische hoteleigenaar is vermoord in zijn buitenverblijf in Zuid-Afrika, vlak bij het Krugerpark. Koenraad Collier (53), die na een carrière als VN-medewerker samen met zijn vrouw een hotel opende, kwam om bij een overval. Vijf mannen bonden hem, zijn vrouw, zijn schoonmoeder en een Nederlandse vriendin vast en stopten proppen in hun mond, waardoor Collier en de Nederlandse vrouw het leven lieten. De man laat vier jongvolwassen kinderen na. (CMG)