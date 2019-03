Belgische U19 op zoek naar EK-ticket 20 maart 2019

Vanaf vandaag gaan de Belgische U19 op zoek naar een ticket voor het EK 2019 in Armenië (14-27 juli). Het team van Jacky Mathijssen speelt in de eliteronde tegen Italië, Servië en Oekraïne. Groepswinst levert EK-kwalificatie op. Onder anderen Anderlecht-sensatie Yari Verschaeren en Club Brugge-talenten Loïs Openda en Cyril Ngonge zitten in de selectie voor de eliteronde. De laatste EK-deelname van onze U19 dateert van 2011.

