Belgische U19 niet voorbij Malta 19 november 2018

Frustrerende wedstrijd voor de Belgische U19. In de eerste kwalificatieronde voor het EK geraakten de jonge Duivels niet voorbij thuisland Malta. Het gevolg van een owngoal, een gemiste penalty en veel onbenutte kansen. Club-verdediger Brendan Schoonbaert scoorde beide goals in het 1-1-gelijkspel. De U19 mogen wel blijven dromen van de eliteronde, want de top twee stoot door. Morgen speelt België (4 punten) zijn laatste groepsduel tegen Frankrijk, dat met 6 op 6 al zeker is van de kwalificatie. Malta is derde met één punt. (VDVJ)