Belgische trucker vermist bij overstromingen in Catalonië 24 oktober 2019

Een 70-jarige man is dood teruggevonden en vijf mensen blijven vermist na zware regens in Catalonië, in het noordoosten van Spanje. Bij de vijf vermisten is volgens de nieuwssite 'Catalan News' ook een Belgische trucker die sinds 18.30 uur gisteren spoorloos is. Zowel het verkeer over de weg als over het spoor en in de lucht is zwaar verstoord. Het lichaam van de verdronken zeventiger uit Arenys de Munt werd teruggevonden op het strand van Caldes d'Estrac, 40 kilometer ten noorden van Barcelona, zo heeft de lokale politie gemeld. Twee vermisten logeerden in een bungalow die door het water werd meegesleurd in Vilaverd, op 30 kilometer van Tarragona, en twee andere vermisten zaten aan boord van een auto die teruggevonden werd in een rivier in het dorp L'Espluga de Francoli.

