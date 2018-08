Belgische toptransfer: Axel Hervelle naar Charleroi 04 augustus 2018

Toptransfer in het basketbal. Axel Hervelle (35) keert terug naar België. De Belgische topspeler verlaat Spanje, waar hij 14 seizoenen speelde, en tekende een contract voor één seizoen bij Charleroi. Axel Hervelle speelde 14 seizoenen in de Spaanse Liga, de strafste Europese competitie. De power forward verliet op zijn 21ste Pepinster voor de Europese topclub Real Madrid, waar hij zes seizoenen zou spelen. Daarna zette de Luikenaar de stap naar Bilbao waar hij acht seizoen zou blijven. "Ik beleefde een schitterende periode in Spanje en het land verlaten was niet makkelijk", zegt Hervelle op de website van Charleroi. "Op basketniveau wil ik de grote emoties herbeleven die ik heb ervaren aan het begin van mijn carrière in België." Met de transfer van Hervelle werpen de Carolo's zich meteen op tot favoriet voor het komende kampioenschap. (BDD)

