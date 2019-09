Exclusief voor abonnees Belgische topman passeerde langs de kassa 25 september 2019

00u00 0

Na het debacle komen de bonussen van de toplui van Thomas Cook aan het licht. Britse media hebben becijferd dat de vijf toplui van de touroperator tussen 2012 en 2018 niet minder dan 53 miljoen euro aan loon en bonussen opstreken. Ook de Belg Frank Meysman, die sinds 2011 bestuursvoorzitter van Thomas Cook was, passeerde langs de kassa. De 67-jarige Brusselaar had er een jaarsalaris van 311.000 euro. In de hierboven genoemde periode zou hij volgens de krant Daily Mail alles samen 2,48 miljoen euro verdiend hebben. In de zomer van 2018 wilde Meysman het bedrijf verlaten, maar er werd geen vervanger gevonden worden. In december 2018 - terwijl Thomas Cook nog altijd naar een opvolger voor hem speurde - stopte hij nog 180.000 euro van zijn eigen geld in Thomas Cook-aandelen. "De voorbije dagen waren enorm zwaar", verklaart Meysman, die in 2006 als CD&V-lijsttrekker nog een vergeefse poging deed burgemeester van Merchtem te worden. "Mijn gedachten zijn nu bij de werknemers van Thomas Cook." (WDS/LB)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis