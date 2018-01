Belgische toeristen met stoelen geslagen door boze Maltezers 24 januari 2018

Twee Belgische toeristen zijn geslagen en mishandeld tijdens een uit de hand gelopen ruzie op Malta. Het koppel, een man (66) en zijn echtgenote, raakten slaags met twee Maltezers van 21 en 34 jaar. Volgens de Belg begon de ruzie omdat een kind dat tegenover hen zat een glas water over de jas van zijn vrouw gooide. "Mijn vrouw veranderde van stoel en at verder alsof er niets was gebeurd. Daarop schopte het kind tegen de achterkant van de stoel. Ze veranderde opnieuw van stoel", zegt de zestiger.

