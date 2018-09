Belgische toeriste gedood in Canada 06 september 2018

00u00 0

Een 28-jarige Belgische toeriste uit Doornik is vorige week gedood tijdens haar verblijf in Canada. Amélie Sakkalis (foto) trok al sinds november vorig jaar rond in Canada. Op 22 augustus trof de politie haar levenloze lichaam aan langs een snelweg in Boston Bar, op zo'n 2.000 kilometer van Vancouver. Omdat ze geen papieren bij zich had, was het voor de politie zeer moeilijk om haar te identificeren. Die dag had ze nog een berichtje gepost op sociale media dat ze goed was aangekomen in Vancouver. Sindsdien had niemand iets van haar gehoord en werd ze als vermist opgegeven. De politie kon op de vindplaats een verdachte oppakken, maar heeft die man uiteindelijk vrijgelaten. Een witte Chevrolet Astro uit 1994 is in beslag genomen. De lokale autoriteiten gaan uit van een verdacht overlijden. Het is niet duidelijk hoe ze om het leven is gebracht. (JEW)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN