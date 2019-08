Exclusief voor abonnees Belgische toerist vermist na kajaktocht in IJsland 13 augustus 2019

De IJslandse politie is op zoek naar een Belg die zaterdag ging kajakken op het Þingvallavatn-meer, het grootste van IJsland. De kajak van de 41-jarige Bjorn Debecker uit Oud-Heverlee werd teruggevonden, samen met zijn rugzak en identiteitskaart, maar van de ervaren avonturier zelf is nog steeds geen spoor. De Belg, een ingenieur met twee kinderen, was alleen op reis. De avond voordien had hij doorgebracht aan de noordelijke kant van het meer, en hij had nog enkele boswachters om informatie gevraagd. Zaterdagnamiddag werd z'n verlaten kajak teruggevonden, waarna 70 agenten van de Zuid-IJslandse politie en leden van het reddingsteam van de regio Árnessýsla een zoektocht startten op het meer en de nabijgelegen stranden. De politie vermoedt dat Debecker in het water is terechtgekomen. De zoektocht is intussen stilgelegd, maar deze ochtend wordt de situatie opnieuw geëvalueerd. Zaterdag stond er een sterke wind en de weersomstandigheden zijn er niet beter op geworden. Bovendien is het water in het meer ijskoud, met temperaturen van 0 tot 5 graden Celsius. Ook de familie van Debecker heeft sinds zaterdag niets meer van hem vernomen. De vermiste Belg is een echte globetrotter die al naar zo'n vijftig landen reisde, en ook een tijdje in Noorwegen woonde. (ADPW)

