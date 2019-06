Exclusief voor abonnees Belgische toerist (29) kritiek na mislukte duik vanop eerste verdieping 17 juni 2019

Een Belgische toerist (29) op Ibiza verkeert in kritieke toestand nadat hij zaterdagochtend vanop het balkon van zijn flat in het zwembad probeerde te springen. Dat meldt de krant 'El Periódico'. Buitenlandse Zaken bevestigt dat er een Belg werd opgenomen op de dienst intensieve zorg, maar heeft geen verdere info over de zaak. Zijn identiteit is ook niet bekend.

