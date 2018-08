Belgische titel? Dat verdient een 'grasmachien' 29 augustus 2018

Je zal maar een West-Vlaamse boerenzoon aan de Belgische titel en de zege in Dwars door Vlaanderen helpen. Philippe Gilbert, Niki Terpstra, Iljo Keisse, Dries Devenyns, Laurens De Plus, Pieter Serry en Tim Declercq zijn sinds gisteren een zitmaaier rijker. Het originele cadeau kwam van hun ploegmaat Yves Lampaert, die hen zo wilde bedanken voor "hun harde werk tijdens het voorbije seizoen". 't Was dan nog niet zomaar een 'grasmachien'. De John Deere X116R heet de 'Rolls-Royce onder de zitmaaiers' te zijn. Prijs? 3.800 euro per stuk. Lampaert deed daar nog een schepje bovenop door elke zitmaaier te personaliseren met de namen van zijn maats. (MGA)

