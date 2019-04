Exclusief voor abonnees Belgische tijdbom onder staalfusie 12 april 2019

00u00 0

De geplande fusie tussen de staalreuzen ThyssenKrupp (Duits) en Tata Steel (Indiaas) staat op springen. De concessies die de twee staalbedrijven moeten doen om het Europees fiat te krijgen, zint de ondernemingsraad van Tata Steel Nederland niet. Om groen licht te krijgen, wil de directie van Tata in India de Belgische verzinklijn Segal afstoten, net als twee verpakkingsbedrijven, waaronder één in Duffel. Maar dat zint de ondernemingsraad van Tata Steel Nederland niet. "Segal is van strategisch belang voor Tata Steel Nederland, aangezien meer dan een derde van het staal voor de automobielsector via Segal (waar het staal verzinkt wordt, red.) wordt geleverd", schrijft topman Theo Henrar. Het gaat om 500.000 ton per jaar.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen