Belgische terreurdossiers op laagste peil sinds 2012 30 december 2019

00u00 0

Het federaal parket heeft in 2019 zo'n 90 nieuwe strafdossiers geopend in de strijd tegen het terrorisme. Dat aantal valt voor het eerst terug naar het niveau van het jaar 2012, vóór het losbarsten van de Syriëcrisis en de opmars van terreurgroep IS. Ter vergelijking: op het hoogtepunt in 2015, het jaar waarin een terreurcel in Verviers werd opgedoekt en de aanslagen in Parijs plaatsvonden, werden 313 dossiers geopend. "De terreurdreiging is niet meer zo hoog", zegt federaal procureur Frédéric Van Leeuw in 'De Tijd'. "Door de val van het kalifaat is het zeer onwaarschijnlijk dat we nog zo'n gestructureerd terrorisme tegenkomen, al kunnen geïsoleerde individuen natuurlijk nog altijd geïnspireerd geraken om een aanslag te plegen." De terugval van het aantal dossiers betekent niet dat de magistraten minder werk hebben, klinkt het. "We zijn onder meer volop bezig met het voorbereiden van alle processen over de dossiers van de voorbije jaren." (IBO)

