Belgische teams zien return als voorbereiding 23 januari 2019

00u00 0

De terugwedstrijd in de 1/8ste finale van de CEV Challenge Cup die VDK Gent vanavond in het Italiaanse Monza afwerkt, wordt door de trainers en de speelsters van de Gentse club beschouwd als een ideale gelegenheid om zich te rehabiliteren. "Het resultaat is minder belangrijk, de beleving en het volleybalplezier des te meer", verklaart coach Engelschenschilt. "Dan zijn we hopelijk opnieuw gelanceerd voor onze weekendmatch tegen Oudegem." Ook Hermes Oostende ziet hun Europese thuismatch puur als voorbereiding op de Belgische competitie en de bekerfinale. "De laatste set die we halfweg december nipt verloren tegen Aydin BBSK geeft ons wel een sprankeltje hoop", blikt coach De Veylder vooruit. "Ondertussen heeft mijn team aan maturiteit gewonnen. Het vroegere Bursa doet het in de Turkse competitie niet zo goed, zelfs met hun drie volleybalsters uit de Dominicaanse Republiek. Indien we Brayelin Martinez (met haar 2.02 meter, de sterspeelster van het team, red.) en haar zus Jineiry kunnen afstoppen, zit er misschien een stuntje in." (WVM)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN