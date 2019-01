Belgische studente geneeskunde riskeert 50 jaar cel in Nicaragua 28 januari 2019

00u00 0

Vier maanden nadat geneeskundestudente Amaya Coppens (24) in Nicaragua opgepakt werd voor haar deelname aan protesten tegen de president, zit ze nog altijd in de gevangenis. Ze riskeert 50 jaar cel. Het Openbaar Ministerie verdenkt de jonge vrouw, die de Belgische en Nicaraguaanse nationaliteit heeft, van terrorisme. Ze zit in een cel van 20 vierkante meter, samen met vijftien andere jonge vrouwen. Haar advocaat heeft ze maar één keer een paar minuten gezien. Europarlementslid Mark Demesmaeker (N-VA) reisde met een EU-delegatie naar Nicaragua en bezocht de studente in haar cel. Nadien trok hij naar president Ortega om haar vrijlating te vragen. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN