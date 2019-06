Exclusief voor abonnees Belgische studente "blijft actievoeren" in Nicaragua 13 juni 2019

De Belgisch-Nicaraguaanse studente Amaya Coppens (24), die dinsdag is vrijgelaten uit de gevangenis in Nicaragua, is van plan om te blijven protesteren tegen de regering van president Daniel Ortega. Dat zei ze aan de RTBF, hoewel ze net door die protesten in de cel was beland. Ze is "nog zekerder van de strijd die we voeren", klonk het. "We staan aan de juiste kant van de geschiedenis, we blijven op straat komen."