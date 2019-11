Exclusief voor abonnees Belgische stroomprijs op twee na hoogste van Europa 27 november 2019

In de Europese Unie betalen enkel de Duitse en Deense gezinnen meer voor elektriciteit dan de Belgen, zo blijkt uit een rapport van Eurostat over de eerste jaarhelft van 2019. Dat komt door allerlei taksen, heffingen en verplichtingen die via de stroomfactuur worden doorgerekend. Gemiddeld bedraagt de stroomprijs voor gezinnen 21 euro per 100 kWh, maar tussen de lidstaten zijn er grote prijsverschillen. Duitsland blijkt het duurst. De Duitsers betalen 30,9 euro per 100 kWh, gevolgd door de Denen met 29,8 euro en de Belgen met 28,4 euro. In Bulgarije betalen ze het minst: 9,9 euro per 100 kWh. In Hongarije is dat 11,2 euro en in Litouwen 12,5.

