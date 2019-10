Exclusief voor abonnees Belgische speurders naar Engeland om koelwagen te onderzoeken 29 oktober 2019

00u00 0

Een team van Belgische speurders trekt één van de komende dagen naar het Verenigd Koninkrijk, om hun Britse collega's bij te staan in het onderzoek naar de 39 mensen die dood werden aangetroffen in een vrachtwagen in Essex.

Je hebt 11% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en steun Rode Neuzen Dag. Jouw eerste betaling gaat integraal naar Rode Neuzen Dag ✓ Steun Rode Neuzen Dag en word abonnee voor 27/11

✓ Slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Abonneer je nu