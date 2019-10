Exclusief voor abonnees Belgische smokkelt 2 kilo coke in boeken: 13 jaar cel 25 oktober 2019

Een 35-jarige Belgische vrouw heeft in Venezuela 13 jaar en 4 maanden cel gekregen voor cocaïnehandel. Camille B.L. probeerde in september vorig jaar twee kilo cocaïne Frankrijk binnen te smokkelen. Bij de bagagecontrole op de luchthaven Simon Bolivar De Maiquetia zag de scanner twee verdacht grote boeken in haar koffers. In elk van die boeken zat een kilo drugs verstopt. Begin januari ontsnapte de Belgische nog 31 uur uit de gevangenis toen politieagenten prostituees binnensmokkelden in het cellencomplex. In een hotel aan het strand in Santiago werd ze opnieuw opgepakt. (SRB)