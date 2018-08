Belgische selectie naar Ronde van Slovakije 01 augustus 2018

Voor het eerst sinds lang trekt bondscoach Kevin De Weert nog eens met een nationale selectie naar een internationale rittenkoers voor... eliterenners. "Met een mix van twee profs en vijf beloften rijden we de Ronde van Slovakije (12-16 september)", klinkt het. "De vaststelling vorig jaar op het WK U23 in Bergen was dat véél renners uit de top tien al prof of op z'n minst stagiair waren. Daar willen we op inspelen, door in de twee maanden voorafgaand aan het WK een soort prof-programma te simuleren." Ook aan de Toekomstronde en de Eurométropole Tour zal een selectie deelnemen. (JDK)