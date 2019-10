Exclusief voor abonnees Belgische schuldenberg blijft in Europese top vijf 22 oktober 2019

00u00 0

Met een schuldgraad van 100% van het bruto binnenlands product (bbp) in 2018 staat België op de vijfde plaats in de Europese schuldenrangschikking. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat. In 2017 bedroeg onze schuldgraad nog 101,8%. Vorig jaar deden enkel Griekenland (181,2%), Italië (134,8%), Portugal (122,2%) en Cyprus (100,6%) het slechter. Aan het andere uiterste staat Estland met een schuldgraad van slechts 8,4%, gevolgd door Luxemburg (21%) en Bulgarije (22,3%). En dan nog de grote buurlanden: Frankrijk heeft een schuldgraad van 98,4% van het bbp, Nederland van slechts 52,4% en Duitsland van 61,9%. De Belgische schuldenberg bedroeg vorig jaar in absolute cijfers 460 miljard euro.

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen