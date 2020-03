Exclusief voor abonnees Belgische ruiters op Olympische koers 09 maart 2020

00u00 0

Een aantal Belgische combinaties die in aanmerking komen voor een selectie voor de Olympische Spelen hebben een prima start van het buitenseizoen genomen. Zo bleef op de eerste wedstrijd van de Global Champions League in Doha Olivier Philippaerts met H&M Extra foutloos en lag zo met broer Nicola aan de basis van een eerste zege voor de London Knights. Ook Niels Bruynseels/ Delux van T&L en Jérôme Guery/Quel Homme de Hus reden voor hun respectievelijke teams Prague Lions en Monaco Aces een nulronde. Beide combinaties haalden later op de dag met een foutloze basisronde ook nog de barrage van de individuele Global Champions Tour. Jérôme Guery/Quelle Homme de Hus eindigden met een nul in 46.27 in de finale op de derde plaats, net na Nicola Philippaerts/ Katanga van het Dingeshof. Niels Bruynseels/Delux van T&L stootten één balk af en strandden zo op plaats 5. (LWK)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis