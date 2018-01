Belgische roze chocolade verovert Japan en Zuid-Korea 19 januari 2018

Voedingsgigant Nestlé lanceert vandaag in Japan en Zuid-Korea de eerste roze KitKat-reep. De roze chocolade werd door Barry Callebaut ontwikkeld in het Oost-Vlaamse Wieze en in Frankrijk. Nestlé is de eerste om de roze chocolade te commercialiseren. De nieuwe chocoladesoort heeft een fruitige smaak van bessen en is smeuïg. Ze kreeg de naam 'ruby', naar de cacaoboon die gebruikt wordt om de lekkernij te maken. Via het internet zullen de chocoladerepen ook besteld kunnen worden in onder meer België. Barry Callebaut ontstond in 1996 uit de fusie van het Belgische Callebaut en het Franse Cacao Barry. De hoofdzetel van de groep bevindt zich in Zürich. De chocoladefabriek in Wieze is de grootste ter wereld. (MU)

