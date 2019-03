Belgische rente op laagste peil in 2,5 jaar 09 maart 2019

De Belgische rente op staatspapier (looptijd van 10 jaar) zakte gisteren naar 0,54%, het laagste peil sinds november 2016. Ook de rente op de Duitse Bund is verder weggezakt en noteert nog net (0,07%) boven de 0%. Het staatspapier geniet van een toenemende interesse van investeerders, omdat de economische vooruitzichten in de eurozone en in de wereld zijn verslechterd. Daardoor zoeken investeerders veilige havens op. De verdere daling van de langetermijnrente betekent ook goed nieuws voor wie een woonkrediet aangaat. Als de daling zich doorzet of handhaaft, is de kans groot dat de rentetarieven de komende dagen opnieuw dalen. Toch verwachten economen dat dit slechts een tijdelijk fenomeen zal zijn, want naarmate het jaar vordert, zou de rente opnieuw stijgen.

