Exclusief voor abonnees Belgische reizigers onder druk gezet 24 september 2019

Justine Vermeersch en Tom Douchi uit Waregem

"1.520 euro extra om op reis te kunnen vertrekken"

Voor Justine (23) en haar vriend Tom (23) kwam de koude douche gisterochtend nog voor hun vertrek. Hun eerste grote reis samen zou hen naar Florida brengen. "Vliegen via Thomas Cook? Dat zit er vandaag niet in", kreeg het koppeltje op Zaventem te horen. "Onze vlucht zou verzorgd worden door Brussels Airlines, maar daar konden ze ons niet méér vertellen dan dat. De maatschappij kon ons alleen een 'alternatief' aanbieden... van 2.000 euro per persoon. Terwijl we voor onze heenvlucht maar 290 euro per man betaald hadden." Omdat ze die tickets boekten via het onlinereisbureau eDreams, komt het Garantiefonds niet tussenbeide. De reis afzeggen was geen optie. "Hotels, huurauto, tickets voor Disneyland en waterparadijs Volcano Bay: alles samen hadden we al 3.000 euro gespendeerd aan onze reis." Uiteindelijk konden ze met Icelandair naar Orlando vliegen voor 760 euro per man. "Gelukkig hebben we onze retourtickets niet bij Thomas Cook gekocht." (SPK)

Kevin Meurs, Patrick Rokx en Lisette Sleven uit Maaseik

"'Betalen óf kamer verlaten', zeiden ze"

Hun vakantie op Tenerife is nog maar halfweg, maar Hotel Gala dreigt Kevin (32), vriend Patrick en moeder Lisette zonder pardon nu al buiten te zetten. "De receptie meldde ons dat we de kamer onmiddellijk moesten verlaten, tenzij we 1.000 euro betaalden." Het gezelschap hapte niet toe. "We hebben al 1.000 euro per persoon betaald aan Neckermann voor deze pakketreis. Het hotel verlaten doen we evenmin. Waar moeten we heen? Onze terugvlucht is pas op vrijdag. Vermoedelijk is het louter een dreigement van het hotel, maar leuk is anders. Van pure stress lopen we al de hele ochtend rondjes." Neckermann was urenlang onbereikbaar. Toen de Limburgers de touroperator toch aan de lijn kregen, luidde het advies volgens hen: 'betaal toch maar'. "Om het geld dan achteraf mogelijk terug te krijgen via het Garantiefonds." (SPK)

Tessa Smits en Dennis Dons uit Kessel bij Nijlen

"900 euro voor sleutel bruidssuite"

De huwelijksreis van Tessa (31) en Dennis (34) is met een valse noot gestart. Ze waren het Titanic Beach Resort in het Turkse Lara nog maar binnengestapt of ze kregen al een factuur van 900 euro gepresenteerd. Nochtand hádden ze Neckermann al 1.800 euro betaald voor de vijfdaagse trip. "Als we onze betaalkaart niet bovenhaalden, kregen we de sleutel van onze huwelijkssuite niet. We verkozen onze reis niet in het water te laten vallen en hebben maar betaald. Nu zijn we tenminste gerust dat we hier kunnen blijven. Hopelijk geraken we zaterdag weer vlot thuis." De extra factuur hoopt het koppel later te recupereren via het Garantiefonds. (SPK)