Belgische reizigers gestrand in Thailand door gesloten luchtruim 02 maart 2019

00u00 0

Door de sluiting van het Pakistaanse luchtruim heeft luchtvaartmaatschappij Thai Airways haar vluchten naar Europa geschrapt. Daardoor kunnen heel wat Belgische toeristen niet zoals gepland naar huis vliegen. "Volgens Thai Airways zou de eerste terugvlucht pas op 10 maart zijn", klinkt het bij TUI, die 24 Belgische toeristen naar huis wil halen. "Dat kan voor ons niet, dus zijn we via andere luchtvaartmaatschappijen op zoek gegaan naar een oplossing. En die hebben we gevonden: morgen (vandaag, red.) kan iedereen naar huis." Ook touroperator Thomas Cook moet een beperkt aantal toeristen terug in België krijgen. "Er deden geruchten de ronde dat het lang zou duren, maar iedereen kan maximaal twee dagen later naar huis." De extra overnachtingen worden vergoed door de touroperators. (WSG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN