Exclusief voor abonnees Belgische regeringen buigen zich vandaag over klimaatbeleid voor 2050 19 februari 2020

00u00 0

De federale regering en de gewesten buigen zich vandaag over de Belgische klimaatstrategie voor 2050. Zo wil ons land met anderhalve maand vertraging dan toch zijn plan van aanpak formuleren. Tegen 2050 wil de EU klimaatneutraal zijn. Elke lidstaat moet een plan voorleggen waarin staat hoe dat doel bereikt kan worden. Het Belgische plan bundelt de strategieën die de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen voor hun eigen gewest hebben uitgewerkt. Met bevoegdheden als openbaar vervoer, ruimtelijke ordening, landbouw en grote delen van het energiebeleid hebben de gewesten belangrijke hefbomen inzake klimaatbeleid in handen. Vlaanderen mikt op een reductie van de broeikasgassen met 85% tegenover 2005. Wallonië stelt een daling met 95% voorop en Brussel streeft naar een "benadering van de Europese doelstelling van koolstofneutraliteit in 2050". Voor heel het land komt dat neer op een daling met 85 tot 87%. De federale overheid zal middelen inzetten om al die gewestelijke plannen te ondersteunen.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis