Exclusief voor abonnees Belgische 'ref' naar Spelen in Tokio 04 februari 2020

VOLLEYBAL

Geen Red Dragons of Yellow Tigers op het olympisch volleybaltoernooi in Tokio 2020. Wel ter plaatse is onze landgenoot Arturo Di Giacomo. De Brusselaar was erbij als ref in Rio 2016, maar hij is inmiddels gestopt als actieve scheidsrechter wegens de leeftijdsgrens. Hij is nu voor de Spelen geselecteerd door de wereldfederatie FIVB in de VAR-commissie, de cel 'videocheck controle'. Als de coaches een fase willen betwisten en een 'challenge' aanvragen, zal hij moeten beslissen over fout of geen fout op basis van videobeelden. De beslissing wordt voor het grote publiek op een scherm geprojecteerd. (PLG)

