Belgische prins heropent nationaal park in Congo 18 februari 2019

Het Virungapark, het oudste nationaal park van Afrika, is opnieuw open voor toeristen. De Belgische directeur, prins Emmanuel de Merode, had het domein in het oosten van Congo op 15 mei vorig jaar gesloten vanwege de onveiligheid in de regio. Vier dagen voordien was een parkwachter omgebracht en werden drie mensen - onder wie twee Britse toeristen - ontvoerd, om twee dagen later weer vrijgelaten te worden. Een maand eerder waren er zelfs al zes mensen gedood: vijf parkwachters en een chauffeur. "In een eerste fase worden twee sites heropend: die aan de vulkaan Nyiragongo en die voor de berggorilla's van Kibumba. Er bevinden zich al twee groepen toeristen in het gebied van Nyiragongo", zegt de milieuminister van de provincie Noord-Kivu. Het 7.800 vierkante kilometer grote Virungapark staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco en herbergt meer dan een derde van de wereldpopulatie berggorilla's.

