Belgische politiek blijft plan B voor Reynders 22 februari 2019

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) wil een rol blijven spelen in de Belgische politiek, als hij in juni niet de nieuwe secretaris-generaal bij de Raad van Europa wordt. Dat zegt hij in 'Le Soir'. Reynders trekt in mei de Brusselse Kamerlijst. "Er zijn vier kandidaten voor de Raad van Europa, en als het niet loopt zoals ik het hoop, dan zou ik in het Belgische politieke parcours willen blijven", klinkt het. Volgende maand worden er interviews afgenomen voor de topjob. Reynders neemt het op tegen de Litouwse ex-premier, een Griekse oud-buitenlandminister en de Kroatische buitenlandminister. Voor een mandaat in het Europees Parlement past Reynders. Bovendien is het in mei belangrijk om zetels te halen op het federale en regionale niveau, vindt hij. "En ik denk dat de twee sterkste federale figuren Charles Michel en ik zijn."

