Belgische politie zoekt iedereen die sprak met verdwenen Belg in Australië

Ook de Belgische politie heeft nu een opsporingsbericht verspreid voor de 18-jarige Théo Hayez die in de nacht van 31 mei op 1 juni verdween in het Australische Byron Bay. De speurders zijn op zoek naar iedereen die in de dagen voor zijn verdwijning met de jongeman heeft gecommuniceerd, "op welke manier dan ook". Hayez, afkomstig uit Overijse, had normaal vandaag moeten terugkeren naar België, maar is al meer dan twee weken spoorloos. Hij had bijna dagelijks contact met zijn moeder die hem beschrijft als een "zeer serieuze en zeer georganiseerde" jongen. De vader van Hayez is gisterochtend naar Australië vertrokken om de zoektocht mee op te volgen. Wie contact had met de jongeman, kan dat melden op 0800/30300, via opsporingen@police.belgium.eu of via Child Focus (116000).

