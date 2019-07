Exclusief voor abonnees Belgische peuter (2) sterft bij crash in Alicante 23 juli 2019

Bij een zwaar auto-ongeval tussen een Belgische en Nederlandse auto zijn in het Spaande Alicante zondagmiddag vier doden gevallen. Eén van de slachtoffers is een Belgische peuter van twee. Het ongeval gebeurde zondag rond 15 uur op de AP-7 richting Alicante, ter hoogte van de badplaats El Campello. De klap moet bijzonder hevig zijn geweest, want beide voertuigen waren compleet verhakkeld. Twee mughelikopters en meerdere ambulances kwamen ter plaatse om de eerste zorgen toe te dienen, maar voor een 2-jarig Belgisch jongetje kwam alle hulp te laat. Ook een 25-jarige Belgische vrouw liet het leven bij de zware crash. In de Nederlandse wagen, die inreed op de auto met Belgische nummerplaat, overleden een 61-jarige Nederlander en zijn 22-jarige dochter. De identificatie van de slachtoffers verliep bijzonder moeizaam omdat ze geen identiteitspapieren bij zouden hebben gehad. De oorzaak van het zware ongeval wordt nog onderzocht. (CMG)

