Belgische pensioenfondsen realiseren 6% rendement 03 februari 2018

00u00 0

De Belgische pensioenfondsen hebben het voorbije jaar een gemiddeld rendement behaald van 6%, dat is het hoogste sinds 2014. Het reële rendement, dus inclusief inflatie, kwam uit op 3,87%, zo blijkt uit cijfers van de koepelvereniging Pensioplus. De pensioenfondsen danken het rendement aan het gunstig klimaat op de beurzen. Voor dit jaar is de onzekerheid groter, geeft topman Philip Neyt mee. De centrale banken zijn immers begonnen hun monetair beleid te verstrakken, wat de rente de hoogte in kan jagen. "Doordat pensioenfondsen voor 43% beleggen in obligaties, kan een eventuele rentestijging een negatieve impact hebben op de toekomstige rendementen." De pensioenfondsen hebben wel al een deel van hun staatsobligaties ingeruild voor bedrijfsobligaties.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN