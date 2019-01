Belgische pensioenfondsen boeken negatief rendement 30 januari 2019

De Belgische pensioenfondsen hebben vorig jaar een negatief rendement van -4,6% geboekt, zo heeft HR-expert Mercer berekend op basis van cijfers van 40 Belgische pensioenfondsen, die samen 3,6 miljard euro beheren en een kwart van de markt dekken. In 2017 was er nog een mediaanrendement van 6,2%. Echt een verrassing is het negatief rendement niet. Want de meeste aandelen en obligaties slaagden er vorig jaar niet in om uit de rode cijfers te blijven. Zelfs vastgoed zette een negatief rendement van 7,8% neer, zo meldt Mercer. Op langere termijn blijft de situatie positief, klinkt het bij Mercer.

