Belgische ouders vergeten dochter (9) in Duits tankstation 02 augustus 2019

00u00 0

Een Belgisch gezin dat op de terugweg was naar ons land is één van hun kinderen vergeten in een Duits tankstation. Dat meldt de nieuwssite nordbayern.de. De vader, die de wagen bestuurde, stopte dinsdag rond 16 uur in Steigerwald-Nord langs de A3. Zijn vrouw en twee kinderen lagen op dat moment te slapen in de auto. De man gooide zijn tank vol, ging afrekenen en zette zijn reis verder. Wat hij niet had gemerkt, was dat zijn 9-jarige dochter wakker was geworden en uit de auto was gestapt, vermoedelijk toen hij aan het betalen was. Het personeel van het tankstation heeft zich meteen over het kind ontfermd, maar kon haar niet verstaan. Dus werd de politie erbij gehaald. Uiteindelijk was het wachten tot andere Belgische toeristen opdaagden voor het meisje uitgehoord kon worden en duidelijk werd wat er gebeurd was. Het kind kende de gsm-nummers van haar ouders uit het hoofd, waarop die verwittigd werden. Ongeveer gelijktijdig was ook de moeder in de auto wakker geworden en had zij gemerkt dat ze een kind misten. Ook de ouders lichtten daarop de politie in. Na een uur werd het gezin met elkaar herenigd aan het tankstation. (LVB)

