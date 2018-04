Belgische oplichter opgepakt in Marokko 30 april 2018

00u00 0

Op de luchthaven van Marrakesh is een Belg (36) opgepakt die gezocht werd voor grootschalige financiële fraude. Er liep een internationaal aanhoudingsmandaat tegen hem omdat hij jarenlang grote sommen geld ontfutselde van zijn slachtoffers. Tussen 2013 en 2016 maakte hij hen wijs dat ze met hun schenkingen het goede doel steunden. De Belg zit nu in Marokko in de cel en wacht op zijn uitlevering. (BJM)