Belgische miljonaire mag Senegalese horrorgevangenis verlaten: "Het was daar de hel. Maar nog veel erger is dat die jongen dood is" BJM

04 augustus 2018

06u00 0 De Krant Nu leeft ze terug in Senegal in haar villa met zwembad én meerdere bedienden. Maar de Belgische Huguette Elsocht (50) zat na een dodelijk verkeersongeval vijftien dagen in een gevangenis zonder licht, tussen prostituees, kindermoordenaressen en ratten. "Het was de hel", zegt ze. "Maar aan de luxe thuis heb ik niet gedacht. Ik lag maar van één iets wakker: van die dode jongen en mijn dochtertje."

Gisteren, vlak voor de middag, had madam Huguette haar bedienden gezegd dat ze een uurtje met Alice, haar adoptiedochter van tien jaar, zou gaan wandelen op het strand van Cap Skirring. Ze bleef uiteindelijk meer dan drie uur weg. "Quality time. Ik had het nodig", zegt ze met een diepe zucht. "Ik heb Alice nu ook eindelijk uitgelegd wat er is gebeurd. Ik wilde niet dat ze dingen zou horen van anderen. Ik voel me 'n beetje opgelucht."

Huguette Elsocht woont al zeven jaar in Cap Skirring, in een - volgens haar bescheiden - villa vlak bij de Atlantische Oceaan. Ze trouwde er in 2011 met Jean-Claude Logé, een 26 jaar oudere zakenman op rust uit Brussel en in 1996 manager van het jaar. Vakbladen schatten zijn fortuin toen op meer dan 30 miljoen euro. De liefde tussen Logé en zijn vrouw is intussen over. De twee zijn aan het scheiden. Logé woont al even terug in Ukkel, zij bleef in Senegal.

Armen in de lucht

