Exclusief voor abonnees Belgische militairen op aangevallen basis in Irak 09 januari 2020

In de aangevallen Amerikaanse luchtmachtbasis in Irbil waren vier Belgische militairen aanwezig op het moment van de Iraanse raketaanval. Dat meldt VRT en wordt bevestigd door bronnen binnen Defensie. De vier militairen, die er als verbindingsofficier werken, bleven ongedeerd. Ons land had tot voor kort volgens onze informatie nog een zestal militairen in Irak om informatie in het kader van onze binnenlandse veiligheid door te spelen. Behalve in de Iraakse hoofdstad Bagdad, waar twee Belgen actief waren, blijken er ook vier Belgen aan de slag op de basis in Irbil. (CMG)