Exclusief voor abonnees Belgische met 13 kg drugs op La Réunion 09 april 2019

00u00 0

Een Belgische is vrijdag gearresteerd op het eiland La Réunion met liefst 13 kilogram cannabishars op zak. Dat is bevestigd door Buitenlandse Zaken. De vrouw werd betrapt op de Roland Garros-luchthaven in Gillot. De lading zou meer dan 100.000 euro waard zijn. Mogelijk nog deze week verschijnt ze voor de rechter.

Je hebt 27% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen