Belgische marine maakt voor het eerst in tien jaar 'de grote oversteek' 03 september 2019

00u00 0

Het fregat Leopold I van de Belgische marine lag afgelopen weekend in de haven van Manhattan in New York. De 162 bemanningsleden maakten de afgelopen weken voor het eerst in tien jaar de 'grote oversteek' richting de Verenigde Staten, en lagen aangemeerd naast de indrukwekkende skyline van de wereldstad. Na de bevoorrading en het onderhoud van de Leopold I zet de vloot vandaag koers richting Halifax in Canada. Daar zullen ze tijdens 'Cutlass Fury' opnieuw deelnemen aan oefeningen op zee. De Leopold I vertrok op 2 augustus in Zeebrugge voor een drie maanden durende oefening met de NAVO-vloot SNMG1, bestaande uit schepen van de VS, Nederland, Noorwegen, Portugal en België. Op 11 november meert de hele SNMG1-vloot aan in Zeebrugge, waar ze begin december nog een oefening zullen uitvoeren. (CMG)

