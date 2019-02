Belgische mannen kennen vandaag tegenstanders in Davis Cup 14 februari 2019

Vanavond (19u) wordt in Madrid geloot voor de finaleweek van de Davis Cup, die tussen 18 en 24 november ook in Madrid zal plaatsvinden. België zit in pot 1 en vermijdt zo titelverdediger Kroatië, runner-up van 2018 Frankrijk, Argentinië, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.