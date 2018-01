Belgische luchthavens breken records 00u00 0

Brussels Airport en de luchthavens van Charleroi, Oostende, Antwerpen en Luik hebben vorig jaar een recordaantal passagiers over de vloer gekregen: ruim 33,3 miljoen. Dat blijkt uit cijfers die de luchthavens de voorbije dagen publiceerden. Het totale aantal passagiers op de vijf luchthavens lag 10 procent hoger dan in 2016, toen er 30,3 miljoen reizigers passeerden. Dat jaar waren er natuurlijk de aanslagen van 22 maart, die het passagierstotaal een miljoen lager duwden dan in 2015. Maar vorig jaar was er dus weer ruimte voor groei.

HLN